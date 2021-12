Avec la fermeture des lieux culturels et interdictions des événements en intérieur, que peut-on encore faire? Voici les activités qui restent ouvertes

Le dernier comité de concertation a fait couler beaucoup d'encre à cause des nouvelles mesures décidées.

En quelques semaines, les règles ont tellement évolué qu'il est parfois compliqué de s'y retrouver. Alors, faisons le point sur ce qu'il est encore possible de faire, avec ou sans restrictions.

Culture : musées et expos accessibles

Si les cinémas et les salles de spectacles doivent fermer, ce n'est pas le cas des musées et autres lieux d'expositions. Bien entendu, le masque reste obligatoire mais le Covid Safe Ticket ne l'est pas nécessairement.

Cela dépend de l'âge des visiteurs ou de la capacité d'accueil du lieu culturel. Les bibliothèques, ludothèques et autres médiathèques ne voient pas non plus leur dispositif évoluer.

Sports et stages sportifs : toujours OK

Votre enfant devait effectuer un stage sportif durant les vacances ? Pas de problème, il est maintenu mais sans nuitée. Tout comme les autres activités sportives, pour professionnels ou amateurs, même en intérieur.

Pas de privation ni de restriction si ce n'est l'absence de public.

Par contre, fini le billard, le bowling, les salles de fléchettes ou les parcs de trempoline.

Quant aux piscines, elles restent ouvertes de même que les centres de bien-être (saunas, jacuzzis...) et de fitness. Seuls les éléments récréatifs doivent fermer, comme les aires de jeux ou les piscines subtropicales. Les parcs aquatiques sont donc ici malheureusement concernés.

Horeca et voyages : pas d'évolution

On pourra toujours aller manger au restaurant ou boire un verre dans les bars avec présentation du CST. La fermeture reste prévue à 23h, sans exception pour les réveillons. Les hôtels ou les gîtes restent ouverts. Pas question donc d'annuler les nombreux séjours en Ardenne ou à la côte. Voyager à l'étranger reste également possible, à condition de suivre le protocole en vigueur dans le pays de destination.

Magasins et commerces : tous accessibles

De première nécessité ou non, tous les commerces gardent leurs portes ouvertes en cette période capitale pour le chiffre d'affaire. Les galeries commerciales, les grandes ou moyennes surfaces, les magasins de vêtements ou de chaussures et tous les autres continuent à accueillir les clients. Mais ceux-ci seront moins nombreux puisque le shopping doit s'effectuer à deux personnes (plus éventuellement les enfants du ménage).

Il faudra garantir une distance de sécurité ainsi qu'un nombre limité de clients en fonction de la superficie du commerce. Et que les amateurs de bonnes affaires se rassurent, les soldes de janvier sont maintenus.

Festivités et marchés de Noël : oui mais...

Les salles de fêtes, de réceptions et de congrès sont fermées sauf pour les mariages et funérailles.

Les marchés de Noël vivent leurs derniers jours mais ne voient pas leur démontage anticipé. Sauf si les organisateurs le décident comme c'est le cas avec une partie des sites bruxellois de Plaisirs d'Hiver.

Attention, pas question de s'abriter sous tente, chapiteau ou autre espace couvert : tout se déroule en extérieur. En fonction de la taille du marché ou du type de produits proposés, il peut y avoir une limite du nombre de visiteurs ou un sens de circulation ainsi qu'une demande de CST en plus du port du masque.

Et la fête aux réveillons ?

Elle se fera, bien entendu, mais principalement dans la sphère privée.

En famille ou avec des amis, il n'y a pas de restriction de nombre. Par contre, et cela date du 3 décembre, pas de réveillon en salle ou en boîte de nuit puisque ces dernières sont fermées ! Les douze coups de minuit, ce sera exclusivement dans la rue ou à la maison.