Avec la chaleur, votre frigo peut tomber en panne... et ressusciter

Vous avez eu chaud la semaine dernière ? Votre frigo aussi. Pareil pour le congélateur. Et parfois, ces traîtres (précieux traîtres) nous lâchent...La canicule aurait-elle eu leur peau?

Si vous avez déjà acheté le successeur, ne lisez pas plus loin, parce qu'un frigo qui tombe en panne, lors de telles chaleurs, n'est peut-être pas mort. Explications de Didier Sautois, technicien en électroménager, à Mons. "On a chez nous de plus en plus de frigos No frost. C'est un frigo qui va générer un froid pulsé, de la partie congélateur vers le frigo.Et forcément quand il fait très chaud les frigos tournent beaucoup plus, et on peut avoir un mauvais fonctionnement du dégivrage du frigo. Le congélateur va accumuler énormément de glace et à ce moment boucher le canal de ventilation vers le frigo. Et du coup on n'a plus la bonne température dans le frigo. "

Mais il faut aussi ajouter un autre désagrément pour les frigos. Entre l'achat au supermarché, et l'eau déposée dans le frigo, les bouteilles, par exemple, ont eu le temps de se réchauffer, voire de devenir chaude. Le frigo tourne plus, génère plus de glace, et perturbe le système interne.

Mais alors que faire?

Le dégivrer ! Le laisser souffler, assez longtemps. Le spécialiste nous assure que ça marche! La semaine dernière, il l'a dit, répété...et re-répété à ses clients désemparés. Des ménages, heureux, lorsque le frigo a finalement repris vie.