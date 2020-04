"Avant d'en arriver aux applications de tracing, il faut avoir testé la population belge"

CQFD, Ce Qui Fait Débat, en mode grand entretien : 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre/vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser VOS questions (via l’adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be). Notre invité, ce lundi: Laurent Hublet, CEO du campus numérique BeCentral et membre de la Taskforce "Data Against Corona".

Données mobiles et modèle épidémiologique

La "Data Against Corona Taskforce" a été mise en place il y a environ un mois, elle regroupe les opérateurs de téléphonie mobile, les scientifiques du SPF Santé et des spécialistes du data. Cette taskforce permet déjà l'utilisation de nos données de géolocalisation, qui ont servi à évaluer le respect du confinement. "C'est de la technologie belge développée il y a quelques années pour l'épidémie d'Ebola et de malaria en Afrique de l'ouest", explique Laurent Hublet, "l'idée étant de pouvoir mesurer des mouvements de population à grande échelle. On ne trace pas un téléphone unique, ce qu'on regarde ici c'est le passage des téléphones par des bornes de différentes communes [...] Et puis, ce sont des données agrégées, ça marche par groupe de minimum 30 téléphones, on ne peut donc pas retrouver qui il y a derrière, ce sont des données anonymes", assure-t-il.

Au moment de la mise en place du confinement, cette technologie a ainsi permis de constater l'évolution des habitudes de déplacements des Belges: "il y a eu moitié moins de déplacements, on a pu voir les changements de comportements à l'échelle nationale, avec une réduction marquée des trajets de longue distance, et une multiplication des trajets plus courts". Le confinement s'étant avéré largement respecté, ces données ont aussi permis de ne pas le rendre plus stricte, affirme encore le spécialiste du data.

Des données qui sont par ailleurs utilisées pour améliorer la qualité des modèles épidémiologiques, et parallèlement améliorer la qualité de la prise de décision politique. "En croisant les données de mobilité avec les données de prévalence de l'épidémie, on peut voir les endroits plus à risques que d'autres", explique Laurent Hublet, de quoi identifier les foyers d’infection et la façon dont le virus se propage.