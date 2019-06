Aux heures de pointe, vous avez environ une "chance" sur deux d'avoir un train climatisé

Depuis le début de cette semaine, la grande question des navetteurs, ce n’est plus : "Mon train va-t-il être à l’heure ?", mais bien "Vais-je avoir un train climatisé ?". En cette période de grande chaleur, il n’est en effet guère agréable de circuler vers 16h-17h dans un train parfois bondé, et qui ne dispose pas d’air conditionné. Et pourtant à cette heure-là, vous avez quasiment une chance sur deux d’être dans un train rafraîchi… et donc quasiment une sur deux de rentrer dans une voiture surchauffée. Explication :

53% de la flotte SNCB est équipée de l’air conditionné. "Mais deux tiers des voyages se font dans un train climatisé", insiste Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Les plus vieux trains, qui ne sont pas encore équipés, ne circulent en effet pas tout le temps. "La plupart ne font que deux voyages par jour, aux heures de pointe. Ce vieux matériel roulant est surtout utilisé en renfort, comme train supplémentaire à l’offre de base, en omnibus". Plus de trains climatisés à partir de 2020. La proportion de trains équipés va augmenter dès l’année prochaine, avec l’arrivée des nouveaux trains "M7", double-étages, qui vont remplacer plusieurs types d’anciennes voitures. Plus c’est long, plus c’est frais : sur certaines lignes, c’est vraiment la loterie pour savoir quel type de train va circuler. Un grand principe cependant : les lignes "longue relation" sont toujours desservies par des trains plus modernes et plus confortables. A l’inverse, on choisit parfois du plus vieux matériel pour des trains omnibus de renfort sur de courts trajets. Mais ce n’est pas systématique : ainsi les trains "S", qui couvrent les grandes villes et une zone d’environ 30 km autour de celles-ci, sont assurés par des automotrices dites "Desiro", qui disposent de tout le confort moderne… Les trains à double étage "M6", qui font partie des plus confortables et des plus modernes, ont nécessité de petites adaptations de l’infrastructure : ils ne peuvent pas toujours desservir toutes les petites gares, et ne peuvent donc assurer certains trajets omnibus. Quels trains offrent quels services ? Cette page de la SNCB présente tous les types de train en circulation et les services proposés par chacun d’entre eux. On remarquera ainsi que la climatisation est présente sur 7 types de trains sur 17 : les automotrices "nez danois" ou "Desiro"; les voitures I6, I10, et I11, qui sont surtout présentes sur les trains dits "IC" (entre Ostende, Bruxelles, Liège et Eupen par exemple), le double-étages M6 et enfin les autorails, qui peuvent circuler sur des lignes non électrifiées. Malheureusement, on n’a pas pu nous dire comment prédire quel type de train parcourra quel trajet. Des fois, ça marche pas. Et puis, il y a les impondérables : même dans les trains les plus modernes, il arrive que la climatisation soit tout simplement en panne, comme c’était le cas dans plusieurs voitures de trains "modernes" cette semaine. Et c’est évidemment toujours quand il fait très chaud qu’on le remarque…