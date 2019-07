Aux Etats-Unis, les parents luttent contre l'addiction aux écrans de leurs enfants avec des coachs

L’omniprésence des écrans, particulièrement ceux des smartphones, a considérablement modifié notre quotidien. C’est d’autant plus le cas aux Etats-Unis où de nombreux parents engagent désormais des professionnels pour permettre à leurs enfants de diminuer leur addiction aux écrans.

Pour empêcher les jeunes de passer trop de temps devant des écrans, certains parents américains sont ainsi prêts à débourser de grosses fortunes en engageant des coachs anti-écran, comme le relate le New York Times.

Qu’il s’agisse des applications, des jeux phénomènes sur smartphones comme Fortnite ou tout simplement de l’utilisation intensive des réseaux sociaux, cette addiction numérique modifie profondément l’éducation et l’évolution de nombreux jeunes aux Etats-Unis.

Ces changements provoquent ainsi l’inquiétude de jeunes parents, souvent incapables de réagir et d’adopter la bonne attitude pour limiter le temps passé par leur enfant sur un smartphone ou une tablette.

Pour répondre à cette demande croissante de parents inquiets pour l’éducation de leur progéniture, un secteur de professionnels a vu le jour aux Etats-Unis et de nombreux professeurs d’école se réorientent aujourd’hui vers ce genre de formation.

Interrogée par le quotidien américain, Gloria DeGaetano, une coach anti-écrans de Seattle a remarqué que les demandes pour des cours particuliers avaient explosé ces derniers temps. Elle a ainsi lancé Parent Coaching Institute, un institut composé de 500 coachs différents et dédié aux cours pour enfants. "Vous ne pouvez pas être une machine. Nous pensons comme des machines parce que nous vivons dans ce milieu mécanique. Vous ne pouvez pas élever des enfants de manière optimale à partir de ces principes", explique-t-elle.

S’émerveiller avec des objets du quotidien

En moyenne, ces séances coûtent l’équivalent de 80 dollars de l’heure dans les petites villes et banlieues tandis que les prix s’élèvent rapidement, entre 125 à 250 dollars de l’heure, dans les plus grandes villes. Les parents signent en moyenne pour un total de douze sessions qui incluent également des services d’accueil et d’activités pour les enfants.

La plupart des parents sont d’ailleurs conscients de ce qu’ils doivent faire pour changer les choses mais requièrent tout de même de l’aide pour mieux envisager une solution. “Essayez de vous souvenir de ce que vous faisiez enfants”, préconise Cara Pollard, une coach basée à Chicago, interrogée sur les conseils qu’elle donne souvent aux parents, également concernés par une certaine addiction aux écrans.

La méthode de ces "professionnels" est pourtant assez simple. Préconiser plus de mouvements, réapprendre aux parents à se souvenir de la période pré-smartphone pour mieux s’occuper mais aussi aux enfants à s’émerveiller avec des objets du quotidien, à développer leur imagination ou encore à lire un livre. Un changement de style de vie a priori assez basique à adopter.

Selon une étude publiée l’année dernière dans la revue britannique Lancet Child and Adolescent Health, les enfants qui passent plus de deux heures par jour sur les écrans ont de moins bonnes capacités cognitives que ceux dont l’exposition est plus limitée.