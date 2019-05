Automobilistes, cyclistes, utilisateurs de trottinettes électriques ou piétons: des changement dès ce vendredi

Vélo : de nouvelles règles sur la route - JT 13h - 22/05/2019 Le code de la route change et il va davantage protéger les usagers faibles, comme le précise le groupe sud presse. Six nouvelles règles entreront en vigueur fin du mois. Elles font le point sur la circulation des trottinettes, des vélos électriques puissants et s'intéresse aussi aux jeunes cyclistes.