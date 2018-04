Autisme : où en est la Belgique ?

Ce lundi 2 avril, c’est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Objectif : mieux informer le grand public sur ce trouble du développement. Dans le monde, une personne sur 150 est autiste. Le syndrôme d’Asperger a été " vulgarisé " ces dernières années, notamment dans la culture geek, mais il n’est qu’une partie de la réalité autistique.

Diagnostic, prise en charge : où en sommes-nous en Belgique ? Quels services et structures existent pour accompagner les enfants autistes et leurs parents ? Comment réagir face à un enfant socialement différent ? L’école telle qu’elle existe aujourd’hui peut-elle accueillir les enfants autistes, et comment ? L’autisme se soigne-t-il ?

Autant de questions que nous aborderons dans "Débats Première" ce mardi 3 avril de 12h à 13h avec nos invitées Cinzia Agoni, présidente de l’association Inforautisme, Flora Arrabito, organisatrice de l'opération des chaussettes bleues, fondatrice de l’association Autisme en action et Gaétane Deliens, docteure en neuropsychologie et chercheuse au sein du centre ACTE (Autisme en Contexte : Théorie et Expérience) à l’ULB.