Australie : Sydney prise dans la fumée de brûlis, les habitants incités à rester chez eux

Incendies : Sydney plongée dans un brouillard toxique - JT 19h30 - 19/11/2019 Ce mardi matin, les habitants de Sydney se sont réveillés avec une odeur acre de fumée. Leur ville était recouverte d'un épais voile de brume. C'est la conséquence des feux de brousse. Cela ne risque pas de se calmer, les températures sont en hausse et les coups de vent sont de plus en plus intenses.