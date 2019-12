Australie : des caméras pour détecter l'utilisation de GSM au volant

L’État australien du New South Wales a mis en service dimanche les premières caméras à haute définition destinées à détecter l’utilisation du téléphone portable au volant.

Le New South Wales (NSW), le plus peuplé des États australiens, a lancé dimanche un réseau de caméras à haute définition. Celles-ci sont suffisamment performantes pour prendre des images de l’habitacle avant de la voiture afin d’y détecter l’utilisation de GSM au volant.

"Ensemble, ces caméras traqueront l’utilisation illégale des téléphones mobiles au volant", a annoncé lundi le gouvernement du NSW sur son site. Une phase de test avait eu lieu entre les mois de janvier et de juin cette année, durant laquelle le dispositif a détecté plus de 100.000 automobilistes fautifs. Les caméras se déclinent en une version fixe et une transportable. Le système est actif nuit et jour et ce, peu importe le climat.

45 caméras à travers l’Etat

Des lettres d’avertissement seront adressées aux contrevenants pendant les trois premiers mois après lesquels des amendes, d’un montant minimum de 344 dollars australiens (212 euros), seront distribuées. Il est néanmoins permis d’utiliser un support fixé au tableau de bord et de passer des appels via Bluetooth.

Au moins 45 caméras portables seront réparties à travers l’État dont sa capitale Sydney, sans aucun panneau d’avertissement.

Depuis 2012, 13 personnes sont décédées et 243 ont été blessées dans 182 accidents de voiture impliquant des usagers de la route qui tenaient leur téléphone en main, selon les données du gouvernement du NSW au 28 novembre.