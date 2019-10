Auschwitz: un projet de ville modèle que les nazis n'ont jamais pu finaliser

Quand on parle ou entend le mot Auschwitz, une seule image nous vient en tête, celle d’un camp de concentration et d’extermination nazi. Or, Auschwitz n’est pas seulement le symbole de la Shoah, c’est aussi une surprenante histoire de colonisation et d’industrie. C’est ce qu’a voulu mettre en évidence Kaserne Dossin à Malines au travers d’une exposition temporaire: Auschwitz. camp .

Auschwitz c'est aussi un projet d'industrialisation. - © C. Biourge - RTBF

Un des projets industriels nazis. - © C. Biourge - RTBF

"L’idée ici est de montrer Auschwitz dans toute son envergure. Parce que, évidemment, on connaît l’histoire concentrationnaire, beaucoup de gens pensent que le centre de mise à mort est situé à Auschwitz même, alors qu’il se trouve à Birkenau ; beaucoup de gens ont l’image symbolique de l’entrée du camp avec 'Arbeit macht frei' comme on l’a repris ici, et aussi les rails qui rentrent à l’intérieur du camp de concentration de Birkenau", explique Laurence Schram, historienne à la Kaserne Dossin.

"Auschwitz est une histoire compliquée"

"Cette exposition permet de visualiser géographiquement l’ampleur du projet nazi, mais aussi de pouvoir visionner où se trouve chacun des éléments. Car Auschwitz est une histoire compliquée : c’est un endroit où il y a, à la fois, un centre de mise à mort et plusieurs camps de concentration puisqu’on a plusieurs dizaines de commandos qui dépendant d’Auschwitz, donc de camps annexes. Et Birkenau est le camp des femmes, le camp des Tziganes, mais aussi, en dehors de ça, en périphérie du lieu, nous avons les chambres à gaz crématoires et les deux petites chambres à gaz, Bunker 1 et Bunker 2, qui font, elles, partie intégrante du centre de mise à mort", poursuit-elle.

Au centre de cette exposition figure une grande maquette, l’œuvre centrale :