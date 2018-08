Aujourd'hui, il envahit les villes… mais d'où vient le pigeon ?

Si le pigeon est l'animal urbain par excellence, il trouve pourtant son origine en dehors des villes. Explications.

Une présence encouragée par l’homme

Vous en croisez tous les jours et ils font partie intégrante de notre paysage… urbain.

Ils se sont adaptés à nous et à notre environnement. Mais l’ancêtre de ce pigeon que nous connaissons bien est le pigeon biset, de la famille des columbiformes à laquelle appartient aussi le dodo.

Présents sur tous les continents, les pigeons bisets nichaient initialement dans les falaises et sur les rivages.

Ils se sont rapprochés de l'homme en migrant vers les champs, pour y manger les graines.

L'homme a encouragé ce rapprochement pour les capturer et les élever pour leur chair.

Pendant des millénaires, le pigeon a été l'une des principales sources de viande au Moyen-Orient et en Europe.

Au cours du temps, on a aussi commencé à utiliser les pigeons comme animaux d'apparats, les croisant pour obtenir les plus beaux oiseaux possibles,

mais aussi comme animaux de course et comme pigeons voyageurs. Mais au cours des siècles, de nombreux pigeons se sont échappés des élevages et se sont installés dans les villes.

Ils s'y sont très bien adaptés, les maisons et immeubles remplissant la même fonction qu'avaient les falaises pour leurs ancêtres.

Cela a entraîné l'apparition du pigeon tel qu'on le connaît aujourd'hui, et la quasi-extinction du pigeon biset pure race.