Augmentation du nombre de poules abandonnées à Bruxelles

Après un encouragement des autorités bruxelloises à adopter des poules, aujourd'hui beaucoup d'entre elles sont abandonnés à l'entrée de l'hiver.

Ses poules, Samuel Bernard y tient. C'est vrai qu'elles lui rendent de nombreux services. "Les poules mangent tout le temps... On leur donne évidemment tout nos restes de nourriture, les épluchures,...", explique Samuel. Une manière pour lui comme pour d'autres bruxellois de diminuer les quantités de déchets. Il n'en reste que les poules nécessitent de l'entretien et une attention particulière à l'entrée de l'hiver. Des préoccupations qui en refroidissent certain. Ainsi, l'asbl Veeweyde d'Anderlecht explique recueillir plus de poules ces dernier temps. Au total, une quinzaine pour le mois d'octobre.

Et les gallinacées demandent aussi de l'espace pour pouvoir bien se développer. Samuel, lui, a décidé de leur dédier la moitié de son jardin au lieu des 15 mètres carré prévus à la base. Pourtant, certaines entreprises proposent des sorte de "kit" de poules destinés aux citadins. Une mode que Samuel ne comprend pas : "Je vois passer des publicités pour des poulaillers de balcon, des poulaillers de terrasse. Il y a presque un business qui se développe autour de ça parce que c'est à la mode. Je crois qu'au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte que c'est du boulot d'avoir des poules. Il faut s'en occuper, il faut les nourrir tous les jours. Il y a de l'entretien. Un poulailler ça doit se nettoyer régulièrement".

Un temps encouragée par les autorités bruxelloises, la mode des poules semble se dégonfler alors mieux vaut réfléchir avant de passer le cap.