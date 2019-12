Augmentation de la surveillance par les services de renseignement: sommes-nous tous sur écoute?

Le nombre de méthodes particulières a effectivement augmenté ces cinq dernières années. En 2018, 2445 méthodes particulières ont été mises en place selon le rapport du Comité R. Cela représente une augmentation de plus de 25 % par rapport à 2017, et de 80% par rapport à 2013.

Pour procéder à une méthode dite "exceptionnelle", une autorisation est nécessaire. Elle est délivrée par une commission administrative, la Commission BIM. Deux principes interviennent dans l'octroi d'une telle autorisation : le principe de proportionnalité (la fin justifie-t-elle les moyens ?), et le principe de subsidiarité (existe-t-il un autre moyen de parvenir au même but ?).

En Belgique, deux institutions procèdent à des méthodes de renseignement. Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS), qui dépend du Ministère de la Défense et s'occupe du renseignement militaire, ainsi que la Sûreté de l'État (VSSE), dépendante du Ministère de la Justice .

Les services de renseignement belges n'ont jamais autant fait appel à des méthodes de renseignement telles que l'écoute téléphonique ou la surveillance, d'après le dernier rapport annuel du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R), qui assure le contrôle des services de renseignement.

Cette augmentation peut s'expliquer par deux menaces principales. La première est le terrorisme. La situation en Syrie ne s'améliore pas, et de nombreux Belges ex-djihadistes, emprisonnés à leur retour chez nous, vont être libéré tôt ou tard à la fin de leur peine. Certains sont toujours considérés comme radicalisés et représentent un danger potentiel.

La deuxième menace est l'espionnage. Bruxelles est la capitale de l'Union européenne et le siège de l'OTAN, ce qui attire énormément d'espions de plusieurs nationalités. "L'espionnage est en perpétuelle augmentation, explique Kenneth Lasoen, professeur en renseignement à l'Université d'Anvers. On sait par exemple que l'espionnage russe est plus important aujourd'hui que pendant la guerre froide. Ce n'est pas nécessairement contre des cibles belges, mais contre l'intérêt de la Belgique."