Les trains depuis Namur vers Bruxelles sont limités à Gembloux. Ceux depuis Bruxelles sont limités à Ottignies. Certains ont été déviés par Charleroi, ce qui engendre une prolongation importante du temps de parcours. De grosses perturbations sont à prévoir.

Aucun train ne circule pour le moment entre Gembloux et Ottignies, suite à un vol de câbles qui s'est produit cette nuit vers 1 heures du matin. Des navettes de bus ont été mises en place.

Les équipes qui travaillaient ce weekend sur les voies se trouvaient à 500 mètres du lieu du vol. Elles n'ont pas vu les voleurs (qui seraient partis sans les câbles), mais ont tout de suite pu commencer les réparations. "Les ouvriers tentent de réparer les dommages le plus rapidement possible", a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. Six trains ont déjà été supprimés. Infrabel ne sait pas quand le trafic va pouvoir reprendre.