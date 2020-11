Aucun médicament n'a été autorisé contre Alzheimer depuis près de deux décennies, les experts américains refusent d'en commander un nouveau

Un comité d'experts s'est prononcé vendredi pour ne pas recommander à l'Agence américaine des médicaments (FDA) d'autoriser un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer, contre laquelle la recherche stagne depuis des décennies.

Après un long examen du dossier, les onze membres du comité ont jugé, avec dix voix contre et une abstention, que le traitement n'avait pas suffisamment fait preuve de son efficacité. Son avis n'est pas contraignant, mais la FDA suit habituellement ses recommandations.

Aucun médicament n'a été autorisé contre Alzheimer depuis près de deux décennies, et les études sur des traitements ont subi ces dernières années revers sur revers.

Les laboratoires Biogen espéraient voir leur molécule, aducanumab, être la première à recevoir le feu vert pour traiter le déclin cognitif dont souffrent les malades d'Alzheimer. Aucune guérison n'existe à ce jour.

"Je pense qu'il existe un besoin énorme, urgent et non comblé d'un traitement contre Alzheimer. Je pense aussi que si nous approuvons quelque chose dont les données ne sont pas solides, le risque est de retarder pour de nombreuses années des traitements de qualité et efficaces", a expliqué, Joel Perlmutter, l'un des experts du comité.

Un grand essai clinique avait conclu que le médicament des laboratoires Biogen était efficace, tandis qu'un autre avait donné des résultats négatifs.