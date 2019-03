Au travail, répondre " OK " par écrit peut être pris pour de l'agressivité

Avez-vous l’habitude de répondre par un simple « ok » lorsque vous voulez exprimer votre accord par écrit ? Si oui, il vaudrait peut-être mieux changer vos habitudes, tout particulièrement dans le cadre professionnel. Comme le rapporte et l’analyse le Huffington Post, le mot « ok » dans une communication écrite « sonne parfois comme un jugement et un signe d’hostilité », en l’utilisant par e-mail ou via un chat, « le risque est grand d’induire une certaine négativité ou d’agressivité ».

Pourquoi donc ?

Interrogée par le site en ligne, la spécialiste en communication sur internet Gretchen McCulloch explique que la rudesse de cette réponse est surtout causée par sa brièveté.

« En abrégeant, on prend le risque de paraître sec. À l’inverse, une réponse plus fournie engendrera généralement une impression de politesse », explique-t-elle. On s’en rend peut-être même compte inconsciemment : nombre de 'ok' sont en effet suivis de mots tels 'ok, ça va', 'ok, parfait'.

« Ces quelques mots supplémentaires suffisent à donner le sentiment que nous y avons consacré davantage de temps, et c’est de cet effort que naît la politesse », ajoute Gretchen McCulloch.

Quelques conseils

Le problème ne se pose pas lors d’une réponse orale. Le ton, les gestes et les expressions du visage permettent en effet de transmettre une dose d’amabilité. Pour tenter de communiquer le même engouement, pourquoi ne pas ponctuer son minimaliste 'OK' écrit avec un point d’exclamation ou en ajoutant un smiley ?

Gretchen McCulloch note par ailleurs qu’il est important d’identifier le destinataire/auteur du mail. "Il existe un fossé générationnel en matière de compréhension de toutes les subtilités écrites qui se substituent à la voix lors de communications en ligne, que ce soit la traduction de l’intonation, l’usage de la ponctuation, du vocabulaire et des capitales », explique-t-elle au Huffigton Post.

Et conseille : « Choisissez la forme de votre réponse en observant ce qui vous entoure […] En général, dans mes emails, je m’efforce de reproduire le ton de l’expéditeur. Si je constate qu’il ou elle emploie des expressions comme ‘OK, super’, je reste dans le même registre. »