Au temps du coronavirus, des funérailles à huis clos: "C'est très dur à vivre"

Des cérémonies clairsemées et expéditives. C’est la triste réalité des funérailles qui se déroulent depuis deux semaines. En cause, les nouvelles directives mises en place pour éviter la propagation du coronavirus. "Aux funérariums, aux crématoriums et dans les lieux de culte, il est désormais fortement recommandé de ne plus se réunir à plus de 20 personnes, nous explique Sarah Mertens, gestionnaire d’équipe d’une société de sous-traitance funéraire. On ne peut plus s’asseoir les uns à côté des autres, il faut maintenir ses distances, ne plus se faire d’accolades, ni même poser la main sur le cercueil pour un dernier au revoir."