Au Royaume-Uni, les six personnes les plus riches pèsent autant que les 13 millions les plus pauvres

Les six personnes les plus riches du Royaume-Uni contrôlent autant de richesses que les 13 millions les plus pauvres. C’est du moins le constat qui ressort de l’étude publiée pas Equality Trust.

L’analyse fait ainsi état de cet immense fossé qui sépare les six milliardaires, au sommet du classement des plus grosses fortunes britanniques, et le reste de la population. Avec une fortune combinée de 39.4 milliards de livres sterling, ces gros portefeuilles possèdent en termes d’actifs que 13.2 millions de Britanniques.

Qui sont-ils ?

Au niveau du classement qui se base sur les estimations du magazine Forbes et du Crédit Suisse, on retrouve les frères Gopichand et Srichand Hinduja (12.8 milliards de livres sterling) à la tête d’un énorme conglomérat du même nom, Sir Jim Ratcliffe, président et directeur général de la société de produits chimiques Ineos (9.2 milliards), le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Platt (6.1 milliards) ainsi que les promoteurs immobiliers, David et Simon Reuben (5.7 milliards).

À l’opposé de ce classement, Equality Trust considère qu’environ 14 millions de Britanniques, soit un cinquième de la population, vivent dans la pauvreté. Quatre millions d’entre eux se situeraient à 50% en dessous du seuil de pauvreté tandis qu’1.5 million vivraient tout simplement sans ressources.

"Ce rapport devrait choquer quiconque se soucie de l’état du Royaume-Uni aujourd’hui" affirme Wanda Wyporska, directrice de The Equality Trust reprise par nos confrères du Guardian. "Un tel écart entre les très riches et la grande majorité du pays est dangereux. Une telle richesse dans les mains de si peu de personnes montre à quel point notre système économique est un échec”.

Alors que la campagne électorale bat son plein au Royaume-Uni, le leader du parti travailliste Jeremy Corbyn a fait de la lutte contre les inégalités l’une de ses priorités. Il a, à plusieurs reprises, répété ses attaques contre les riches et les puissants, affirmant qu’après neuf ans d’austérité sous les différents gouvernements conservateurs, "le temps est venu pour un vrai changement".