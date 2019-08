Au Mont-Blanc, les températures grimpent et provoquent des éboulements

Depuis le début de l’année, le massif du Mont-Blanc, dans les Alpes françaises, a vécu 70 éboulements. Du jamais vu à cette période, lié aux deux épisodes caniculaires de l’été. "Les fortes chaleurs sont arrivées très tôt dans l’année et c’est particulièrement inquiétant, explique le géomorphologue Ludovic Ravanel à France Info. La chaleur a pu pénétrer la roche en profondeur, ce qui pourrait causer des dommages durables sur le permafrost qui est le ciment des montagnes."

Le permafrost, c’est l’ensemble des terres gelées depuis des années, qui stabilisent les massifs, et qui se dégrade sous l’effet des hautes températures. "Plus ça se réchauffe plus le permafrost se dégrade donc plus il libère du méthane, ce qui contribue au réchauffement climatique", précise Ludovic Ravanel. Résultat : un cercle vicieux, qui entraîne l’effritement, voire l’effondrement à terme, de pics emblématiques du paysage alpin, comme l’Aiguille des deux Aigles ou la Tour Ronde.

Si le mois d’août est celui où les éboulements sont les plus fréquents, à cause des températures estivales, cela risque de s’aggraver dans les années à venir. "On s’attend à des chutes de plusieurs centaines ou milliers de mètres cubes en automne et en hiver à cause des conditions climatiques actuelles", s’inquiète Ludovic Ravanel. Cette année, deux alpinistes sont décédés au Cervin, en Suisse. A l’avenir, les grimpeurs devront faire avec les nouvelles conditions de la montagne : moins de neige, plus de chutes de pierre et des paysages définitivement transformés. Selon une étude américaine, le nombre de jours de gel sur le massif du Mont-Blanc va diminuer de 45 à 50% à partir des années 2050.