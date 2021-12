Au moins 78 morts aux Etats-Unis : comment se forme une tornade ?

Ce week-end, une trentaine de tornades ont balayé le centre et le sud des États-Unis. Six États ont été touchés et le bilan fait état jusqu’à présent de 78 victimes, dont 64 personnes uniquement dans le Kentucky. Comment se forme une tornade ? Pourquoi certaines régions sont plus touchées que d’autres ? Quel lien avec le réchauffement climatique ? Eclairage avec Xavier Fettweis, climatologue à l’ULG.

Comment se forme une tornade ?

Xavier Fettweis : "Pour avoir une tornade, il faut un contraste thermique très important entre une masse d’air froide et une masse d’air chaude. On appelle cette région l’allée des tornades et il n’y a rien d’anormal à avoir des tornades dans cette région-là. C’est une région où on a un conflit des masses d’air qui descend de l’Arctique et du Canada, une masse d’air très froide, et de l’air chaud et humide qui remonte du golfe du Mexique par la vallée du Mississippi. La tornade a eu lieu juste à la rencontre de ces deux masses d’air.

Cela va former ce qu’on appelle des super cellules orageuses, et en dessous de ces orages, on va retrouver des tornades. Une région toute plate avec des champs à perte de vue, où il n’y a aucun obstacle, est une région où la tornade peut continuer son chemin. Il faut savoir que chez nous, le temps de vie d’une tornade est de quelques minutes, quelques kilomètres, mais là-bas, la tornade a duré plusieurs heures et elle a parcouru des centaines de kilomètres."

Les États qui ont été touchés sont le Missouri, l’Illinois, le Tennessee, l’Arkansas, le Kentucky et le Mississippi. Pourquoi cette région est-elle plus propice aux tornades ?

"C’est du fait qu’on est vraiment sur une vallée toute plate, très marécageuse, ce qui favorise la formation des orages. Le fait d’avoir une mer très chaude qu’est le golfe du Mexique au sud et de l’air très froid au nord permet ce genre de phénomène. Ailleurs sur Terre, on n’a pas ce genre de conditions. C’est vraiment un des endroits les plus propices aux tornades."