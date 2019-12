Au moins 400.000 ménages belges sont concernés par la précarité énergétique

Un nouveau rapport émis par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) concernant le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget des ménages belges en 2018 indique qu’au minimum 400.000 ménages sont aujourd’hui concernés par les hausses des prix. Ce sont principalement les familles monoparentales et les personnes isolées qui sont le plus impactées par le poids de leur facture énergétique en comparaison aux ménages composés au minimum de deux adultes, avec ou sans enfants à charge.

Selon les chiffres émis par la CREG, entre 40 et 50% de ces familles monoparentales et entre 20 et 30% des personnes isolées entrent dans la case "précaires" pour seulement 2% des ménages de deux adultes et 6 à 10% des ménages de deux adultes avec deux enfants à charge.

Ce décalage important s’explique par le fait que le budget moyen net disponible des familles monoparentales et des personnes isolées, après coût du logement, est proportionnellement inférieur à ceux des autres types de ménage, qui bénéficient généralement de plus d’une seule source de revenus.

Augmentation significative

Cela fait plusieurs années que les prix augmentent et que cette augmentation se fait ressentir sur le portefeuille des Belges. La raison s’explique principalement par des facteurs comme la hausse des tarifs de distribution, la hausse des surcharges et prélèvements, les coûts liés aux services auxiliaires ou encore la contribution aux énergies renouvelables.

De manière générale, les disparités liées au poids de la facture énergétique varient aussi en fonction de l’usage exclusif ou non de l’électricité pour couvrir ces besoins. Il apparaît d’ailleurs que pour tous les profils de ménages considérés et pour une consommation énergétique similaire, ceux se chauffant à l’électricité consacrent en moyenne une plus grande part de leur revenu disponible à leur facture d’énergie que ceux se chauffant au gaz naturel.

Entre 2007 et 2018, le prix moyen de l’électricité a augmenté de 62% à prix courants, passant ainsi d’une facture pour le consommateur de 160 €/MWh en 2007 à 259 €/MWh en 2018.

A prix constants, c’est-à-dire en neutralisant l’effet de l’inflation, le prix moyen de l’électricité pour un consommateur résidentiel est passé de 186 €2015/MWh en 2007 à 243 €/MWh en 2018, ce qui représente une hausse de 31%.

Le prix moyen du gaz naturel a, quant à lui, augmenté de 27% à prix courants et de 2,4% à prix constants entre 2007 et 2018.