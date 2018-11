Au moins 20.000 personnes attendues ce dimanche à Bruxelles pour la marche pour le climat

Entre 20.000 et 25.000 personnes sont attendues dimanche à Bruxelles pour la marche pour le climat, indique mercredi dans un communiqué la police de Bruxelles Capitale Ixelles.

Le rassemblement se fera dans les environs de la gare du Nord à partir de 11h00. Le départ est prévu vers 13h00. La manifestation passera via le boulevard Roi Albert II, la petite ceinture en surface (Botanique-Madou) et la rue de la Loi en sens contraire, vers le rond-point Schuman et le Cinquantenaire. La dislocation aura lieu sur l'esplanade du Cinquantenaire.

Au même moment, une partie des manifestants à vélo (1500 annoncés) partira du même endroit et empruntera l'autre côté de la petite ceinture, le long du canal, la Porte de Hal, la place Louise et la porte de Namur. Les deux groupes se rejoindront au carrefour Arts/Loi et ils termineront le parcours ensemble, précise la police.

Des embarras de circulation à prévoir

Les tunnels Cinquantenaire/Loi direction centre-ville et E40 Reyers en direction de la rue de la Loi seront fermés, à 13h00. En fonction du déroulement de la manifestation, les tunnels de la petite ceinture pourraient être fermés à la circulation.

STIB gratuite et billets de train à 5 euros

La STIB annonce la gratuité des transports sur tout son réseau ce dimanche.

Quant à la SNCB, elle lance un "Green Ticket" à 5 euros pour voyager ce jour-là sur tout le réseau. "Ce billet pourra être acheté aux guichets, aux automates de vente ou encore sur le site internet, et ce à partir de vendredi jusque dimanche inclus", a-t-elle annoncé.