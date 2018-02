Au moins 125 détenus dorment sur un matelas à même le sol

Au moins 125 détenus dorment actuellement sur un matelas à même le sol, a indiqué ce mercredi en commission de la Chambre le ministre de la Justice Koen Geens interrogé par la députée Annick Lambrecht (sp.a). Plus de la moitié d'entre eux (76) sont enfermés à la prison de Hasselt; parmi eux 9 femmes. Le ministre a dit tout mettre en oeuvre pour étendre la capacité à court terme.

La députée socialiste flamande avait été alertée de la situation à la prison de Bruges et souhaitait savoir auprès du ministre ce qu'il en était à l'échelle du pays. Des détenus dorment sur un simple matelas à même le sol dans les prisons d'Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Ypres, Marche et Nivelles. Il s'agit de 125 détenus au total; 107 hommes et 18 femmes.

"Je regrette comme vous que dans différentes prisons, des détenus doivent effectivement dormir actuellement sur un matelas à même le sol", a indiqué M. Geens. "Je mets tout en oeuvre pour améliorer à court terme la capacité dans les établissements existants", a-t-il ajouté.

Le ministre a notamment souligné qu'au sein de la prison de Bruges deux ailes étaient actuellement indisponibles en raison d'un manque de personnel. Par ailleurs, un problème de provisions affecte la possibilité de créer des capacités d'hébergement supplémentaires dans les prisons de Beveren et Leuze. Enfin, la rénovation d'une septantaine de cellules vient d'être terminée dans la prison de Louvain-Central.