Couleur café, Les Ardentes, Dour festival… Autant de festivals belges connus et annulés cet été . Leur point commun : ils rassemblent du monde. Beaucoup de monde. Plusieurs dizaines milliers de personnes pour les plus grands. Bref, trop de monde en ces temps de pandémie. À contre-courant de cette vague d’annulation, Vresse-sur-Semois, une petite commune d’irréductibles Wallons au cœur de l’Ardenne namuroise a décidé de quand même tenter l’aventure.

Relancer la culture. Remettre Vresse-sur-semois sur la carte de la culture musicale dans la région. L’idée a doucement germé au cours des derniers mois dans la tête des organisateurs.

D’habitude à Vresse, l’événement musical de l’été est plutôt la fête de la musique fin juin. D’abord annulée en juin 2020, elle n’avait pas pu être organisée dans les conditions habituelles en juin 2021. Les artistes étaient déjà bookés. La présidente du Conseil culturel, co-organisateur de l’évènement avec le Centre Culturel de Dinant, voulait les reprogrammer. Isabelle Maroit l’a fait et même fait plus : " Avec l’équipe, nous avons choisi qu’en plus simplement transposer la fête de la musique vers cette date, nous allions faire un festival de musique belge. Et quitte à créer un festival, autant proposer 2 jours. Nous étions un peu à la bourre pour le lancer, moins de deux mois avant la date, mais nous allons y arriver ".

Quatre artistes seront donc au programme des 20 et 21 juillet. Lemon Straw, The John Henry Band, Winter Woods et en tête d’affiche, BJ Scott. En cette pleine saison touristique, peu d’activités sont prévues à ces dates qui sont parfaites pour l’occasion affirme Maxime Léonard, directeur du Centre Touristique et Culturel de Vresse.