Au delà des chiffres, les critères qui définissent la pauvreté

Comment mesure-t-on la pauvreté? Il y a tout d'abord les chiffres: 21% des Wallons vivent sous le seuil de pauvreté. Cela signifie qu’un wallon sur cinq vit dans un ménage avec un revenu mensuel net inférieur à 1139 euros pour un isolé. Mais vous comprenez bien qu’un isolé qui doit se débrouiller avec 1150 euros par mois ne vit pas dans l’opulence. En fait, il n’y a pas d’un côté les pauvres et de l’autre les 'pas pauvres '.

Familles monoparentales, travailleurs précaires...

"Quand on regarde les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on n’est pas uniquement avec des gens qui sont au revenu d’intégration, on n’est pas uniquement avec des personnes âgées" explique François Ghesquière est docteur en sociologie. "On est évidemment dans quelque chose de beaucoup plus large. Il y a les gens qui sont demandeurs d’emploi. On a aussi énormément de familles monoparentales. Quand on travaille mais qu’on est seul, avec des enfants à charge, un salaire n’est souvent pas suffisant pour vivre dignement."

"Il peut aussi y avoir des travailleurs précaires, donc des travailleurs qui travailleront par exemple une partie de l’année à temps partiel ou des choses comme ça. Evidemment, eux ont beaucoup plus de chances de tomber sous le seuil de pauvreté", ajoute François Ghesquière.

Comment les économistes ou les sociologues la détectent-ils cet type de pauvreté? Il y a plusieurs outils évidemment et il y en a un qui est très utilisé est l’indicateur de déprivation matérielle sévère. Là, vous allez trouver une petite dizaine de critères qui vont permettre de mesurer les conditions de vie réelles des ménages. Par exemple, explique François Ghesquière, il y a "la question d’avoir une épargne d’à peu près 1200 euros disponible pour faire face à une dépense imprévue. Il y a la question de ne pas avoir d’arriérés — de loyer, de factures. Il y a la question d’avoir accès à une voiture, d’avoir les moyens d’acheter une voiture. Il y a la question d’avoir accès à au moins un repas protéiné tous les deux jours. Il y a la question d’avoir aussi accès à un téléphone, à une télévision, à un lave-linge, la capacité de chauffer correctement son logement."

Cumul de facteurs

Il ne suffit pas de ne pas être capable de payer ses factures pour vous définir comme pauvre. Il faut cumuler plusieurs facteurs, comme ne pas avoir les moyens de prendre des vacances, de faire d’épargne, ne pas avoir de lave-linge, avoir des arriérés de paiement ou encore l’incapacité à se payer une voiture.

Malgré la reprise économique, la pauvreté reste relativement stable. Mais prudence, la part de la population qui bénéficie du revenu d’intégration augmente. L’indicateur de précarité énergétique — les gens qui ont du mal à payer leur facture d’électricité — augmente aussi avec les défauts de paiement qui sont de plus en plus nombreux. On voit donc quand même des indices qui donnent à penser que la pauvreté pourrait au contraire augmenter un peu.