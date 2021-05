Au centre-ville, 1500 personnes en lutte pour les soins de santé, "on ne se sent pas entendus"

"On est dans un système où on a l’impression qu’on est devenus des robots à faire du soin", explique Mounia, présente ce samedi. "On est soumis à des directives de rentabilité. Il faut faire plus, plus vite."

Le personnel est à bout. Un malaise qui date de bien avant la crise du Covid. "On n’en peut plus à plus d’un titre : physiquement, et ce, déjà avant la crise du covid qui n’a fait que mettre en évidence des situations déjà présentes avant", explique l’un des manifestants.

Pour ce personnel, aucune leçon n’a été tirée de la pandémie. "On ne se sent pas entendus, il y a vraiment un épuisement", déclare une femme sur place.

Ce rassemblement avait lieu un peu partout en Europe pour dénoncer une dégradation généralisée des soins de santé.