Attraper le covid 19 lors d'un spectacle : le risque est très faible

C'est une bonne nouvelle pour le secteur culturel : les six spectacles-tests qui ont été organisés ces dernières semaines en Fédération Wallonie-Bruxelles ont livré leurs résultats et ils sont concluants. Aucun d'entre eux n'a été vecteur de contamination au Covid 19 : " le risque additionnel de contamination lors de l'un de ces 6 événements-tests, par rapport à un groupe comparable n'y ayant pas participé, est inférieur à 1%", peut-on lire dans le rapport.

En mai et juin, six spectacles-tests ont été organisés en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des protocoles différents. Prenons quelques exemples :

Saule s'est produit en concert à Louvain-la-Neuve devant 300 personnes, soit la moitié de la capacité de la salle : le public était debout et masqué, mais sans distanciation

A Spa, 220 personnes ( soit 50% de la capacité de la salle ) ont assisté à un concert du groupe Ykons : ces spectateurs étaient assis et masqués, la distanciation s'était faite par bulle

Au centre culturel d'Arlon, la salle était occupée à 65% de sa capacité par un public assis et masqué sans distanciation.

Quelles que soient les conditions d'organisation de ces spectacles, ils ont tous abouti au même résultat : " les lieux culturels sont sûrs, même avec des protocoles plus légers que les mesures strictes imposées jusqu'ici ", estime la ministre de la Culture. Et Bénédicte Linard d'ajouter : " La conclusion s'impose donc d'elle-même: un accès à toute la culture peut être garanti, quoi que nous réserve l'épidémie à l'avenir. " En d'autres termes, à l'heure où plane la menace d'une quatrième vague à la rentrée, pas question pour elle de fermer à nouveau totalement la culture, comme cela a été le cas pendant de nombreux mois : " si on gère le risque, on permet des reprises dans des conditions acceptables en fonction de l'épidémie. "

Le directeur de l'école de Santé Publique de l'ULB, Yves Coppieters, a participé à cette étude. Pour lui aussi, les résultats sont très encourageants : " quand on met en place des événements avec des protocoles qui sont bien appliqués, il y a moyen de fortement limiter le risque de contamination. " Et d'insister sur ces protocoles comprenant, notamment, des systèmes de ventilation. Il se dit même optimiste pour la rentrée : " en septembre, on devrait pouvoir s'approcher d'une reprise de la culture comme avant la crise."

La ministre de la Culture exposera les résultats de cette étude lors du prochain Codeco, le 16 juillet. Et même si les résultats sont encourageants, il ne faut pas s'attendre à des changements, notamment en matière de jauge, avant la rentrée.