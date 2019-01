Attraction forte: 8 personnes passent le réveillon bloqués à 52 mètres de hauteur

Sept adolescents et un adulte français ne risque pas d'oublier leur réveillon passé à Rennes. Ils ont fêté les 12 coups de minuit... les pieds dans le vide, à 50 mètres du sol, bloqués dans un manège doté d’un gigantesque bras de 52 mètres. Et la nacelle a été bloquée au sommet de l'attraction.

Faute d’une échelle assez haute, c’est un hélicoptère qui a fini par libérer les personnes bloquées durant 8 heures dans une position peu confortable. Et après le passage à l’an neuf.

Pour Nicolas et son fils, c’est un souvenir qui restera gravé dans la mémoire. "On est monté là-haut vers 8 heures 30. Nous avons fait quatre ou cinq tours et puis, d’un seul coup, on a entendu un bruit avant d’être bloqué. On a vu que quelque chose n’allait pas et on a vu arriver les pompiers. Un tas de choses se sont alors mises en place."

On s’est souhaité la bonne année et on a vu le feu d’artifice

Grâce au téléphone portable de son fils, Nicolas a pu communiquer avec le sol pour se tenir au courant de l’évolution des opérations. "On a vu se présenter l’hélicoptère. Des pompiers sont arrivés et tout le monde était calme. Ça s’est plus ou moins bien passé. On s’est souhaité la bonne année et on a vu le feu d’artifice". Mais, c’est promis, l’an prochain, changement de programme : "Je resterai à la maison pour manger des petits fours et du champagne."