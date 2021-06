Attention pour vos voyages : les Iles Canaries sont en rouge dès ce mercredi, mais une grande partie de l’Europe est verte (carte interactive)

Elles sont connues depuis jeudi (jour où, toutes les semaines, l’ECDC actualise sa carte et ses données), mais c’est ce lundi que les nouvelles zones oranges et vertes entrent en vigueur pour les règles de voyages depuis et vers la Belgique. Si le code couleur passe au rouge, celui-ci sera valable à partir du mercredi. Ce sera le cas, dès ce mercredi 30, pour la Cantabrie et les Iles Canaries en Espagne.

Ces codes couleurs attribués aux régions sont importants car ils définissent les règles à respecter pour vos voyages à l’étranger, et déterminent notamment, si une quarantaine et/ou des tests sont nécessaires à votre retour en Belgique.

Voici la liste complète des régions de l’Union européenne (à retrouver ici) :