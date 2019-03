Attention, nous sommes passés à l'heure d'été la nuit dernière

Dans la nuit de samedi à dimanche, on a changé d’heure : à 2 heures, il était 3 heures du matin. Autrement dit, les Belges ont « perdu » une heure de sommeil. L'heure d'été cédera la place à l'heure d'hiver le 27 octobre prochain.

Il ne devrait bientôt plus y avoir de changement saisonnier d’heure : normalement, à partir de 2021, on gardera soit l’heure d’été, soit l’heure d’hiver. C’est une volonté de l’Europe. Encore faut-il que les Etats membres se mettent d’accord et ce n’est pas gagné.

En attendant, au niveau de la santé, les médecins estiment que, dans nos régions, l’heure d’hiver est beaucoup plus adaptée à l’être humain que l’heure d’été. C’est ce qu’explique le Dr Anne Magotteaux, médecin généraliste. Elle plaide clairement pour l’heure d’hiver car, avec l’heure d’été maintenue en hiver, on commencerait la journée dans le noir pendant des heures : « Il fera noir de 17 heures de la veille jusqu’à 10 heures du matin le lendemain. Nous devrions être conscients de tous ces impacts au niveau cérébral, au niveau cognitif, au niveau endocrinien d’un maintien de l’heure d’été toute l’année, parce que l’on sait qu’un manque de luminosité induit aussi des problèmes immunitaires, entre autres, et même un problème d’appétit. Les personnes qui doivent travailler dans des périodes obscurcies (dont les travailleurs de nuit) ont le problème de devoir manger plus pour compenser ce manque de luminosité, la rétine n’étant pas stimulée par la luminosité ».