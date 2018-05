Attention aux orages: vigilance orange sur tout le pays

L'IRM a placé toute la Belgique en vigilance orange pour les orages jusqu'en début de nuit. On attend des développements orageux nombreux et intenses avec par endroit de la grêle, des rafales de vent et grandes quantités de précipitations en peu de temps: jusqu'à 30 voire 40 mm. Au fil des heures, le temps devrait se calmer par le sud. Il fera lourd encore ce mardi, mais on perdra quelques degrés par rapport à hier : 20° en bord de mer, 23° en Ardenne et encore 25° à Bruxelles (28° en Campine).

Pour suivre les impacts de foudre

La nuit prochaine, les orages pourraient encore éclater en soirée et première partie de nuit puis retour d'un temps plus calme et brumeux à partir du sud du pays. Minima de 13 à 16°.