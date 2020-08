Attention, aux arnaques : vague annoncée de sms frauduleux !

En ce week-end du 15 août et les jours suivants, attention, vous risquez de vous faire arnaquer. Des cybercriminels prévoient de lancer plusieurs attaques sous forme de phishing par SMS ou "smishing" dans les prochains jours voire semaines, a averti le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB).

Après le phishing, voici le smishing! Le smishing est une tentative d'escroquerie via sms, WhatsApp ou encore Messenger.

Un (faux) message dans l'air du temps

La période choisie par les escrocs est toujours appropriée et correspond à une actualité. Remboursement des impôts ou d'une assurance, tests covid : le faux message vous attire souvent en vous promettant de l'argent ou en vous faisant peur pour votre santé. Mais en cliquant sur le lien attaché au message, votre interlocuteur malveillant va vous soutirer vos numéros de comptes et codes bancaires pour mieux vous plumer. Et comme le souligne Miguel de Bruycker, directeur du Centre pour la Cybersécurité en Belgique, "ces faux messages sont très bien rédigés".

Des sommes (relativement) petites mais de plus en plus de victimes

On est loin des premières tentatives d'escroqueries bourrées de fautes d'orthographe et de syntaxe grammaticale. Le message ressemble furieusement à ceux que vous pourriez recevoir de votre banque ou d'une administration publique. "Il est de plus en plus difficile de détecter ce genre de messages frauduleux", explique Miguel de Bruycker, "tant la tournure du message est crédible". La somme réclamée peut aller de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros. Pour les escrocs, "c'est moins la somme qui compte que la quantité de victimes qui va mordre à l'hameçon".

Avoir le réflexe "Safe on Web"

"Une banque ou un ministère ne va jamais vous contacter par sms, c'est donc déjà suspect", prévient Olivier Bogaert, de la Computer Crime Unit, l'unité de lutte contre le crime informatique de la police fédérale. Il faut se connecter via le lien habituel vers sa banque pour vérifier. "Si vous cliquez sur le lien du message frauduleux, vous risquez l'installation de logiciels malveillants qui permettront aux escrocs de prendre possession de votre ordinateur", explique Olivier Bogaert. Si vous avez des doutes, le site de la police "Safe on Web" vous éclaire sur les situations connues et envoyez votre message douteux à suspect@safeonweb.be.