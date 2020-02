Attentats du 22 mars: l'avocat de Mohamed Abrini souhaite une enquête plus approfondie

Mohamed Abrini / Entre les mailles du filet - 20/03/2018 - 17/02/2020 Il y a deux ans, des attentats islamistes frappaient la Belgique. Ils faisaient 16 morts dans le métro bruxellois et 16 morts à l'aéroport de Bruxelles. Lors des attaques suicides, deux hommes renonceront finalement à se faire exploser. Parmi eux, Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau. Un homme bien connu des services de police et de renseignement. Et pour cause : avant les attentats, ils enquêtaient déjà sur lui. Un seul exemple : ils surveillaient son domicile. Mais ils ne sont pas parvenus à l'arrêter à temps. Comment Mohamed Abrini a échappé de justesse à tous les services de sécurité ? C'est une enquête signée Fabrice Gérard et Justine Katz.