Attentats du 13 novembre : les victimes se préparent au procès

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s’ouvre le 8 septembre. Depuis longtemps déjà, les associations et les victimes se préparent à ce moment historique. Elles sont épaulées par les autorités judiciaires qui mettent tout en place pour que ce procès se déroule le plus sereinement possible. Cet été, c’est la dernière ligne droite dans les préparatifs.

Cela fait des années que ce procès hors norme se prépare. Des groupes de travail ont été mis sur pied tant du côté de la justice que du côté des associations de victimes. L'heure est aux derniers réglages, aux derniers ajustements. C’est lors d’une de ces journées que notre équipe s’est rendue au palais de justice de Paris. Ce jour-là, une visite est organisée pour les parties civiles qui souhaitent découvrir la salle d’audience.

Visite guidée et code couleur

Cette visite s'est déroulée en toute intimité. Pendant plus de deux heures, de nombreuses questions ont été posées. Julien Quéré, conseiller à la cour d’appel de Paris : "On a souhaité que les parties civiles puissent apprivoiser cette salle qui est nouvelle, construite pour l’occasion. De cette façon, le jour J, elles n’arriveront pas en territoire inconnu", explique-t-il.

Les autorités judiciaires souhaitent protéger autant que possible les parties civiles. C'est au sein d'un groupe de travail avec l'association de presse judiciaire française que l'idée d'un code couleur a émergé. Les parties civiles ont reçu un cordon vert et un cordon rouge. Julien Quéré : "Le tour de cou rouge, ce sera : "Je ne souhaite pas parler à la presse, laissez-moi tranquille". Le cordon vert, ce sera : "J’accepte d’être interviewé". On veut assurer la sérénité des parties civiles et éviter que des journalistes ne viennent s’agripper aux parties civiles", précise le conseiller à la Cour d'appel de Paris.

Un repérage pour éviter les surprises

Sébastien Lascoux sort de cette visite guidée avec ses deux cordons rouge et vert. Le 13 novembre 2015, il se trouvait au Bataclan avec deux amis. L’un d’eux ne survivra pas à cette soirée d’horreur. Aujourd’hui, ce Parisien se prépare au procès. Pour lui, il était nécessaire d’effectuer ce repérage de la salle d’audience pour éviter les surprises. "La première chose qui m’a frappée, c’est l’odeur du bois et l'odeur du neuf. Et la salle est toute en longueur, un peu comme dans une église", observe-t-il. "Cette visite, c’était comme une répétition, mais sans les accusés, sans les avocats, sans le décorum. Ce sera certainement plus impressionnant le jour du procès avec une émotion beaucoup plus forte et palpable", complète-t-il.

Un peu comme dans une église

Lors de cette visite, Sébastien Lascoux était accompagné par Cécile Baubil, chargée de mission pour l’association Life for Paris. Depuis 4 ans, elle est aux côtés des victimes. Elle les oriente vers des aides psychologiques quand c’est nécessaire, elle les rassure. C’est ce qu’elle a fait lors de cette visite avec Sébastien comme avec toutes les autres victimes : "Je leur tiens la main. C’est un sourire, une écoute. Je les chouchoute depuis 2017", confie-t-elle.

Un podcast pour appréhender le procès

L’association Life for Paris a également fait tout un travail sur le dossier des attentats. Un dossier volumineux, ardu, technique. Pour le rendre compréhensible, les 350 pages de l’acte d’accusation ont été résumées en une synthèse d’une vingtaine de pages. Des séances de formation à la justice ont aussi été organisées.

Mais tout cela restait fort théorique. Arthur Dénouveaux, le président de Life for Paris : "Tout le monde n’est pas littéraire, tout le monde n’a pas envie de se plonger dans des longs textes". Alors pour rendre ce travail plus accessible, une idée a émergé : produire un podcast pour les membres de l’association. Sébastien Lascoux est en charge de ce projet. Il cherche ses mots pour le décrire : "C’est plus ludique". Cécile Baubil complète : "C’est plus digeste".

Au cours de l’été, Sébastien Lascoux et Cécile Baubil ont réalisé différentes interview comme celle de Daphné Pugliesi, une avocate qui était du côté de la défense lors du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher et qui est désormais du côté des parties civiles. Ils ont aussi fait l'interview d'un ancien policier spécialisé dans l'antiterrorisme ou encore d'une historienne. Sébastien Lascoux : "Avant ce procès, je me posais beaucoup de questions, j'ai voulu trouver des réponses".

Pour ce rescapé du Bataclan, ce podcast, c'est aussi une manière de mettre de la distance avec le procès : "Je le prépare avec l’idée que je vais le transmettre à d’autres. Ça me protège", souffle-t-il.

Plusieurs stratégies ont donc été mises en place par les victimes pour se préparer à ce procès. Étudier le dossier, visiter la salle d'audience, réaliser et écouter un podcast, mais toutes savent que les émotions seront très fortes pendant les audiences. C'est la raison pour laquelle une aide psychologique sera présente pendant les sept mois du procès pour permettre à chacun de surmonter ce moment difficile.