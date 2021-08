Attentats du 13 novembre 2015 : comment les avocats belges se préparent-ils à huit mois de procès ?

Le 13 novembre 2015, le Stade de France, les terrasses de Paris et la salle de spectacle du Bataclan ont été pris pour cibles. 130 personnes ont perdu la vie, 413 ont dû être hospitalisées. Il s’agit de la vague d’attaques terroristes la plus meurtrière perpétrée en France, la deuxième la plus grave en Europe à côté des attentats de Madrid.

Six ans plus tard, le procès est sur le point de débuter. 20 accusés seront jugés, 14 seront vraiment sur place. À côté de Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos, il y aura ceux qui sont soupçonnés d’être complices, logisticiens, convoyeurs ou intermédiaires.

C’est l’un des procès de ma vie !

Chez nous, plusieurs avocats suivent ce dossier depuis le début en Belgique et iront à Paris. Cinq accusés présents devant la cour d’assises parisienne seront également jugés pour leur participation présumée aux attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Me Jonathan De Taye est avocat et a repris, il y a trois ans, la défense d’Ali El Haddad Asufi. Plus l’échéance approche, plus il lui rend visite à la prison de Nanterre où celui-ci est placé à l’isolement.

Afin de préparer la défense de son client, l’avocat molenbeekois s’est associé à Me Cédric Moisse, un autre avocat belge ainsi qu’à deux confrères parisiens. L’objectif est de se répartir les lectures, les audiences, les plaidoiries mais également de gérer, sur le côté, les affaires du cabinet encore en cours en Belgique.

"Le procès prend la priorité sur tout le reste. Il va falloir gérer le cabinet bruxellois malgré tout. La vie au sens large, elle sera plus à Paris mais elle sera surtout entre parenthèses pendant plusieurs mois. Les audiences débutent tous les jours à 12h et se terminent à 20h s’il n’y a pas de prolongations" explique Me Jonathan De Taye.