Attentats de Paris: l'argent de la belge Véronique Loute a-t-il servi à financer les attaques ?

Sammy Djedou - © RTBF

Mais sans certificat de décès, le jeune homme est toujours présumé vivant par les autorités judiciaires belges, qui viennent de l’inculper, comme coauteur pour les 130 assassinats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris.

Un fils, recruteur de kamikazes

Ce sont les déclarations d’un autre djihadiste belge qui ont fait bouger les choses. Cet homme, dont nous ne divulguerons pas le nom, est rentré récemment en Belgique. Il a vécu plusieurs années au sein du groupe terroriste Etat Islamique. Voici ce qu’il raconte aux enquêteurs, à propos de " Sammy le Belge " :

" Il était à Raqqa et on pouvait le croiser de temps en temps. Il était discret et ne se mélangeait pas trop aux autres. C'est lui qui allait aborder les gens qui seraient envoyés en Europe pour commettre un attentat."

Il serait originaire de Laeken tout comme Oussama Atar

En Syrie, Sammy Djedou se faisait appeler Abou Moussab. Il est aussi présenté comme un proche d’Oussama Atar, le commanditaire présumé des attentats de Paris et de Bruxelles.

" Abou Moussab serait originaire de Laeken tout comme Oussama Atar. Abou Moussab serait entre temps décédé, tué par un drône dans sa voiture à Raqqa. Il serait mort peu avant la prise de Raqqa. "

Le nom " Abou Moussab ", on le retrouve aussi dans l’ordinateur des terroristes de Bruxelles, qui se feront exploser le 22 mars 2016. Dans un message envoyé à leur chef Oussama Atar, en Syrie, ils écrivent : "Tu sais bien, on te passe tous le bonjour. On t'aime tous en Allah. Que Dieu te récompense et que Dieu te bénisse. Dis des excuses de ma part aux frères là, avec qui j'ai pu travailler tu vois, Abou- Thabet, Abou-Saleh, Abou Moussab etcetera ... "

Sa mère Véronique Loute dans le collimateur de la justice

Sammy Djedou pourrait donc avoir joué un rôle clé dans la préparation des attentats de Paris et de Bruxelles.

Ces informations rejaillissent aujourd’hui sur la mère de Sammy Djedou. Pendant le séjour de son fils en Syrie, entre 2013 et 2016, elle lui a envoyé à plusieurs reprises de l’argent, via la Turquie.

Au total, elle a versé 65 000 euros. Un montant très important, qui lui a valu d’être inculpée, cet été, pour financement du terrorisme.