Attentats de Paris du 13 Novembre 2015 : la reconstitution des faits

Des hommes du RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion), l’unité d’élite de la police, sont présents au Stade ce soir-là. Ils sont là en observateurs avant de participer au dispositif de sécurité du prochain Euro. “Dès la première explosion du premier kamikaze, mes hommes sont allés voir porte D, explique le député Jean-Michel Fauvergue, qui dirigeait le RAID à l’époque. Contrairement à beaucoup de spectateurs, ils n’ont du tout pas cru à l’explosion de pétards. Immédiatement, ils m’informent de ce qui se passe : c’est la première fois qu’on a des kamikazes avec des gilets explosifs sur le sol français. Et là on se dit très rapidement qu’on a affaire à une tuerie de masse.”

Le 13 novembre 2015, Paris est la cible d’attentats coordonnés qui impliquent trois commandos de terroristes – neuf hommes au total – armés de fusils d’assaut et de gilets d’explosifs. Les cibles : le Stade de France, des terrasses de restaurants et de cafés des Xe et XIe arrondissements de Paris, et la salle de concert du Bataclan.

Les terrasses

Mais la tuerie est ailleurs. Déjà. Deux autres commandos viennent d’arriver en voiture pour frapper le coeur de la capitale : Paris, et ses terrasses. Grégory Reibenberg passe dans son restaurant, “La Belle Équipe”. Une de ses amies a décidé d’y fêter son anniversaire. Il doit rentrer chez lui pour garder sa fille de huit ans, Tess, ce soir-là. Lui et la maman Djamila sont séparés et il assure la garde alternée. Djamila, justement, est aussi de la fête. Tout le monde sourit en terrasse, ça pétille et c’est la vie. Grégory jette un oeil de temps à autre à l’écran installé dans son établissement : on joue le match France-Allemagne. Patrice Evra marque un arrêt sur le terrain. Que se passe-t-il ? On ne sait pas encore.

21h24, le “commando des terrasses” frappe. Au restaurant Le Carillon et le Petit Cambodge, d’abord. Là, il y a Marion et Anna, respectivement 27 et 23 ans. L’une musicienne, l’autre graphiste. Les deux soeurs se retrouvent pour une fiesta à Paris avant qu’Anna parte à Barcelone car elle vient d’y décrocher un contrat. Une fraction de seconde. Leurs vies fusillées. Il y aura là treize morts, vingt-deux blessés.

Deux minutes plus tard, le même commando décime les terrasses de La Bonne bière et Casa Nostra. 21h36, une troisième fusillade frappe le restaurant de Grégory, La Belle Équipe. Il est près du bar. Il est encore trop difficile pour lui aujourd’hui de raconter les éclairs, l’incompréhension, et puis le silence. Vingt personnes sont tombées sous les balles, dix-sept sont blessées. Où est Djamila ? Où est la maman de Tess ? Tombée, elle aussi, elle succombera à ses blessures dans la nuit. Le temps de prononcer le nom de Tess dans l’oreille de Grégory.

“Nos vies se sont arrêtées. À ce moment, à cet instant. Il y a quelque chose qui a été déchiré en nous. Quand je dis ça, je parle des gens qui étaient sur place, je parle de ceux qui ont perdu un frère, une soeur, un enfant.” Les parents de Marion et Anna, tombées au Carillon, par exemple, ont perdu leurs deux uniques filles. Quatre minutes après la fusillade de La Belle Équipe, l’un des terroristes du commando des terrasses se fait exploser au Comptoir Voltaire. Le bilan : un mort (lui-même) et seize blessés.

Au même moment, Christophe Naudin, professeur d’histoire au collège, est au Bataclan en train d’assister avec deux amis au concert des Eagles of Death Metal. Ils entament leur morceau “Kiss the devil”. Les trois potes, qui viennent de prendre des bières au bar, trouvent le concert un peu mou par rapport à ce qu’ils ont déjà vu du groupe. Mais qu’importe, Christophe s’éloigne un peu de ses amis pour s’approcher de la scène et faire une photo, immortaliser l’instant.