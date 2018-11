Attentats du 13 novembre: hommage national aux victimes à Paris, sans Macron

Un hommage national est rendu mardi aux victimes des attaques du 13 novembre 2015 qui ont visé Paris et une ville voisine, avec un cortège qui relie les six lieux des attentats djihadistes les plus meurtriers commis en France.

Ce soir-là, neuf hommes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française et Saint-Denis, aux abords du Stade de France, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés.

Cérémonie hommage et cortège

Le Premier ministre français Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, accompagnés par la maire de Paris Anne Hidalgo ainsi que des élus locaux ont assisté vers 9h à une première cérémonie au Stade de France, où trois premiers djihadistes s'étaient fait exploser, tuant une personne et faisant des dizaines de blessés. La famille du défunt, Manuel Diaz, était présente.