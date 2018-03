Attentats à Bruxelles: les messages déposés 2016 à la Bourse et à Maelbeek en ligne ce jeudi

Les messages que les citoyens avaient déposés sur le piétonnier, devant la Bourse, mais aussi à l'entrée de la station de métro Maelbeek à la suite des attentats en mars et avril 2016, seront mis en ligne dans le courant de la journée.

Au lendemain des attaques qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés à Bruxelles et Zaventem, des milliers de personnes s'étaient spontanément rassemblées durant plusieurs jours place de la Bourse. Le lieu était ainsi devenu un lieu de recueillement et de mémoire où les passants avaient déposé fleurs, bougies, drapeaux et autres messages.

Deux mois plus tard, toutes ces marques, ainsi que celles qui avaient été déposées aussi à la station Maelbeek, avaient été collectées et photographiés par les archivistes de la Ville de Bruxelles. Ces derniers ont œuvré durant deux ans pour préserver au maximum et numériser tous les messages - même ceux inscrits à la craie - et objets déposés par les citoyens.

Quelque 5.000 témoignages seront mis en ligne dans la journée de jeudi sur le site des Archives de la Ville de Bruxelles. D'autres documents viendront compléter le travail d'archivage toujours en cours.