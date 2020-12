Attentats à Bruxelles : le règlement de procédure dans le dossier des attentats débute lundi pour dix audiences

Le règlement de procédure dans le dossier des attentats à Bruxelles débutera lundi, devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui siégera dans un nouveau bâtiment de justice, avenue du Bourget à Haren. Les audiences se dérouleront les 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 décembre prochains de 09h00 à 13h30.

A l'issue de ces débats, la chambre du conseil décidera de la suite à donner au dossier: qui doit être renvoyé devant la cour d'assises? Qui doit être renvoyé devant un tribunal correctionnel? Qui doit bénéficier d'un non-lieu? In fine, la chambre des mises en accusation confirmera ou non la décision de la chambre du conseil. L'instruction sera ensuite clôturée et un procès aux assises pourrait alors se tenir au plus tôt en septembre 2021.

Le parquet fédéral souhaite que huit des 13 inculpés soient renvoyés aux assises pour assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour appartenance à un groupe terroriste.

Concernant les frères Smail et Ibrahim Farisi, le parquet souhaite leur renvoi devant un tribunal correctionnel. Quant à Brahim Tabich et Youssef El Ajmi ainsi qu'un homme qui a déjà été complètement mis hors de cause depuis plusieurs années, le parquet fédéral se dit favorable à un non-lieu.

Le 22 mars 2016, Bruxelles a été la cible d'attentats, à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Outre les trois kamikazes, 32 personnes sont décédées et 340 autres ont été blessées.



Belga