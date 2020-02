Attentats à Bruxelles : le parquet fédéral veut juger huit personnes en assises

Le parquet fédéral a rédigé son réquisitoire de renvoi dans le dossier des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Dans ce document de 57 pages, le parquet fédéral requiert le renvoi en assises de huit des 13 inculpés.

Le parquet fédéral veut qu'Oussama Atar, dont on présume qu'il est mort en Syrie, soit jugé en assises, pour participation aux activités d'un groupe terroriste en tant que dirigeant ainsi que pour assassinats (et tentatives d'assassinats) dans un contexte terroriste. Il demande aussi le renvoi en assises de sept autres personnes pour assassinats terroristes et participation aux activités d'un groupe terroriste en tant que membre. Il s'agit de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa.

Le parquet fédéral requiert encore le renvoi en correctionnelle de Smail et Ibrahim Farisi, qui avaient mis à disposition de la cellule terroriste l'appartement de la rue des Casernes à Etterbeek. A leur encontre, est retenue la seule participation aux activités d'un groupe terroriste en tant que membre, passible de 5 ans de prison en correctionnelle.

Enfin, le parquet fédéral demandera le non-lieu pour les trois derniers inculpés: Youssef El Ajmi, Brahim Tabich et Farid Cheffou.