Attentats à Bruxelles: la détention préventive de quatre suspects prolongée de deux mois

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé jeudi de deux mois la détention préventive de Mohamed Abrini, Osama Krayem, Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi, indique dans un communiqué le parquet fédéral. Leur détention est prolongée dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016.

Arrêté le 8 avril 2016 à Anderlecht, Mohamed Abrini était recherché depuis les attentats de Paris le 13 novembre. Il a reconnu être "l'homme au chapeau" et avoir déposé un sac contenant des explosifs à l'aéroport de Zaventem le 22 mars avant de prendre la fuite. Mohamed Abrini a été inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes et de tentatives d'assassinats terroristes dans ce dossier. Il a aussi été inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste et d'assassinats terroristes dans celui concernant les attentats de Paris.

Osama Krayem avait été filmé à la station de métro Pétillon avec Khalid El Bakraoui, qui s'est fait exploser quelques minutes plus tard à la station Maelbeek. Il a été arrêté le même jour que Mohamed Abrini, tout comme Bilal El Makhoukhi. Ce dernier, condamné en 2015 dans le cadre du procès Sharia4Belgium, est soupçonné d'avoir aidé Abrini et Krayem à se cacher. Il a été inculpé du chef d'activités d'un groupe terroriste et de complicité d'assassinats terroristes.

Enfin Ali El Haddad Asufi, interpellé le 9 juin 2016, aurait eu une fonction de logisticien lors de la préparation des attentats de Bruxelles et notamment loué l'appartement à Etterbeek. L'homme est par ailleurs poursuivi dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris.

Tous les quatre peuvent encore faire appel de cette décision, auquel cas ils comparaîtront devant la chambre des mises en accusation dans les 15 jours, précise le parquet.