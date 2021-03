Attentats à Bruxelles : Amnesty appelle à ce que les droits et la dignité des victimes soient une priorité

Cinq ans après les attentats du 22 mars dans le métro bruxellois et à l'aéroport de Zaventem, Amnesty International insiste une fois de plus pour que les droits et la dignité des victimes et de leurs familles soient au cœur de toutes les démarches entreprises par les autorités.

"Nous souhaitons mettre une nouvelle fois en évidence la nécessité, notamment, de mettre en place des mécanismes qui assurent une indemnisation rapide aux victimes et à leurs familles, ainsi que des procédures simples et faciles d'accès", explique vendredi dans un communiqué Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International.

Les victimes et leurs familles devront également être dûment informées de toutes les décisions

L'organisation de défense des droits humains souligne que cette attention particulière aux victimes et à leurs proches doit par ailleurs se retrouver dans la préparation et le déroulement du procès relatif aux attentats du 22 mars. Elle réclame dès lors que les avis de ces dernières soient "sollicités sur tous les aspects du procès, à chaque étape, et qu'il soit tenu compte de leurs demandes". "Les victimes et leurs familles devront également être dûment informées de toutes les décisions qui seront prises et qui les concernent", complète l'ONG.

Amnesty International appelle également à une "supervision rigoureuse et systématique des politiques de lutte contre le terrorisme et la radicalisation".

"En plus d'offrir une vue plus claire sur l'efficacité des lois, mesures et pratiques relatives à la lutte antiterroriste, cette démarche permettra de déterminer si les obligations de la Belgique en matière de respect des droits humains sont bien respectées", estime Philippe Hensmans. "Il est de la responsabilité de nos autorités de tout mettre en œuvre pour protéger l'ensemble des droits humains de la population face à la menace terroriste, dont bien entendu le droit à la vie", ajoute-t-il.

La Belgique commémore lundi le cinquième anniversaire des attentats qui ont frappé la Belgique le 22 mars 2016, faisant 32 morts et 340 blessés.