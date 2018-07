Attentat déjoué en France: la chambre du conseil confirme l'arrestation du couple d'origine iranienne

La chambre du conseil d'Anvers a confirmé vendredi le mandat d'arrêt visant le couple d'origine iranienne résidant à Wilrijk, suspecté d'avoir voulu commettre un attentat à la bombe samedi à Villepinte, au nord-ouest de Paris. La défense du couple avait demandé un report d'audience car leurs clients n'ont pu être amenés au palais de justice en raison d'un mouvement de grève des gardiens de prison. Le président de la chambre du conseil n'a cependant pas accédé à cette demande.

Les avocats de la défense ont plaidé le fait que leurs clients ont le droit d'être présents en personne à l'audience. "Le point de vue de mon client est qu'il a été trompé. Il ne savait pas qu'il circulait avec des explosifs et un dispositif de déclenchement. Il aurait bien voulu l'expliquer lui-même. Après tout, il est ici question de faits extrêmement graves et non d'un vol de sacoche. Je trouve dès lors incompréhensible qu'on le prive du droit d'être présent ici", a déclaré l'avocat Ergun Top, au nom de son client Amir S.

"Le président de la chambre du conseil a estimé que les droits de la défense n'ont pas été violés. Nous allons maintenant nous concerter en prison avec nos clients sur un éventuel appel", explique Me Ben Crosiers, qui représente Nasimeh N. L'avocat n'a pas voulu faire de commentaires sur la version de sa cliente.

Inculpés de tentative d'assassinat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste

Le couple résidant à Wilrijk a été arrêté samedi à Woluwé-Saint-Pierre en possession de 500 grammes de TATP, un explosif artisanal très instable, dans sa voiture. Il est suspecté d'avoir voulu commettre un attentat visant une conférence organisée par le parti d'opposition des Moudjahidines du Peuple Iranien (MEK), où 25.000 personnes étaient attendues près de Paris parmi lesquelles l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, et l'ancien candidat conservateur à la présidence américaine, Newt Gingrich.

L'homme de 38 ans et la femme de 33 ans sont inculpés de tentative d'assassinat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste, selon le parquet fédéral.

Deux autres arrestations ont eu lieu dans cette affaire. En France, un certain Merhad A. a été interpellé. Cet homme de 54 ans d'origine iranienne a été qualifié de "complice présumé" par les autorités belges. Et en Allemagne, un diplomate de 46 ans en poste à l'ambassade d'Iran à Vienne, Assadollah A., a également été interpellé. Les autorités judiciaires belges ont demandé que ces deux suspects leur soient remis.