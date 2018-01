"Attentat, choc, amour et résilience": un livre-témoignage après les attentats de Zaventem

Caroline Lebruth était à Zaventem le 22 mars 2016 et y a pris des photos. Elle a écrit un livre, "Attentat, choc, amour et résilience", pour expliquer et montrer ce qu’elle a vu.

Elle s’apprêtait à prendre l’avion vers les Etats-Unis quand la première déflagration a eu lieu à 7h58. "La première bombe a explosé à la rangée 11. Moi j’étais à la rangée 8. La deuxième bombe a explosé à la rangée 6. J’étais juste entre les deux."

Son premier reflex est de fuir et trouver un abri. Mais rapidement, elle retourne dans les décombres. "J’ai vu du sang sur le pantalon de cette dame. Je me suis dit qu’il y avait des gens qui avaient besoin d’aide. C’est instinctif."

La thérapie par les mots

C’est un chaos indescriptible dans le hall 3 de l’aéroport: des débris, des corps, des blessés. Avant l’arrivée des secours, Caroline apporte l’aide qu’elle peut, avec sur le moment, un détachement total.

"C'est un état de conscience je crois, qui n’existe pas autrement que dans des circonstances traumatiques. Pour moi, il y avait des gestes à poser, des choses à faire. C’était clair qu’il fallait faire quelque chose."

Ce jour-là, elle saisit son téléphone et prend des photos, presque par reflex. Après les clichés, elle prend la plume. "C’était vraiment une thérapie pour moi d’arriver à mettre des mots et de reconstruire la séquence chronologique de ce qui s’était passé."

Caroline espère pouvoir aider d’autres personnes avec ce livre. Les bénéfices seront intégralement reversés aux associations d’aide aux victimes.