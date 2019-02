Les avocats des proches des époux Riva poursuivent aujourd’hui leur plaidoirie. Emanuel Riva (54 ans) et son épouse Miriam (53 ans) ont été abattus dans le couloir d’accès du Musée juif. Absorbés par la lecture de prospectus, ils n’ont pas vu arriver l’assaillant. Le couple habitait Tel-Aviv et fêtait à Bruxelles son anniversaire de mariage.

Hier, les avocats Marc Libert et David Ramet ont développé leurs arguments selon lesquels Miriam et Emanuel Riva ont été victimes d'un véritable attentat terroriste et non d'un assassinat ciblé comme le prétend la défense de Mehdi Nemmouche. Ils ont aussi évoqué le courage des deux filles des époux Riva, qui ont dû témoigner devant la cour face au présumé tueur de leurs parents, aux armes qui ont servi pour les abattre et à quelques centaines de mètres seulement de là où les faits se sont produits.

Vincent Bodson, représentant lui aussi les proches des Riva, prend ce matin le relais à la barre pour continuer d’exposer l’analyse des parties civile. Le 24 mai 2014, l'attentat avait coûté la vie à quatre personnes : Emanuel et Miriam Riva, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.