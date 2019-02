Attentat au Musée juif : plaidoiries des représentants des victimes (relisez notre direct commenté)

Après Me Ramet et Me Libert hier, Vincent Bodson prendra aujourd'hui le relais à la barre de la cour d'assises de Bruxelles, pour représenter les proches des époux Riva. Emanuel Riva (54 ans) et son épouse Miriam (53 ans) ont été abattus dans le couloir d’accès du Musée juif, lors de l'attentat du 24 mai 2014. Absorbés par la lecture de prospectus, ils n’ont pas vu arriver l’assaillant. Le couple habitait Tel-Aviv et fêtait à Bruxelles son anniversaire de mariage.

Ensuite, Vincent Lurquin viendra représenter une rescapée, Clara Billeke Villa Lobos, artiste de 81 ans qui visitait le musée avec une amie le 24 mai 2014. Puis, ce seront les avocats du Musée juif de Bruxelles, Me Nardone et Me Masset, qui dérouleront leur plaidoirie. Enfin, Michèle Hirsch, conseil du CCOJB ( Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique), exposera à son tour sa vision du dossier.

