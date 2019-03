Attentat au Musée juif : Nacer Bendrer se pourvoit en cassation

Nacer Bendrer avait été condamné à 15 ans de prison par la Cour d'assises de Bruxelles. Reconnu coupable comme coauteur de l'attentat au Musée juif de Belgique, il avait toujours nié avoir fourni deux armes à Mehdi Nemmouche.

Nacer Bendrer avait deux semaines pour se pourvoir en cassation. Avec ses avocats, il a choisi d'introduire le recours. "Nacer Bendrer n'accepte pas sa condamnation," nous explique son avocat français Me Julien Blot. "Il s'est dit innocent pendant le procès, et il continue à le dire aujourd'hui. Nous utiliserons toutes les voies de recours possible."

La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l'affaire. Elle est compétente uniquement en cas de vice de forme. Si une erreur de droit était constatée dans la procédure, Nacer Bendrer pourrait être rejugé. Si ce n'était pas le cas, l'arrêt de la Cour d'assises deviendra définitif. Le seul recours possible serait alors devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. "Nous irons jusque là, s'il le faut," affirme Me Julien Blot.

Mehdi Nemmouche, condamné à la prison à perpétuité, et à 15 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines, ne s'est pas pourvu en cassation.