Attentat au Musée juif: les images exclusives du tireur en repérage

Le 24 mai 2014, il est 15h50 lorsque des coups de feu retentissent dans le Musée juif de Bruxelles. Un tireur laisse derrière lui les corps de 4 personnes. Un couple de touristes israéliens, Emmanuel et Miriam Riva. Une bénévole, Dominique Sabrier. Et un réceptionniste, Alexandre Strens qui décédera des suites de ses blessures le 6 juin 2014. Tout s'est déroulé extrêmement vite, en 82 secondes.

Demain, pour la première fois, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer comparaitront devant la justice belge. Une audience technique au cours de laquelle la liste des témoins sera débattue. Les débats commenceront réellement le 10 janvier. Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrersont poursuivis pour assassinats dans un contexte terroriste. La Cour d'Assises de Bruxelles devra déterminer si Mehdi Nemmouche est l'homme qui a abattu 4 personnes le 24 mai 2014 lors de l'attentat contre le Musée juif de Bruxelles.

L'analyse va même plus loin. L'implantation capillaire de l'homme filmé le 23 mai correspondrait à à la coupe, la couleur et l'implantation de cheveux de Mehdi Nemmouche. Et ce n'est pas tout. L'homme qui fait les repérages porte un costume sombre et une cravate avec des rayures. Lorsqu'il est arrêté 6 jours après l'attentat, soit le 30 mai 2014 à Marseille dans un bus de la compagnie Eurolines, Mehdi Nemmouche porte un costume sombre et une cravate semblables à ceux visibles sur les images du repérage.

Toutes ces similitudes sont contestées par les avocats de Mehdi Nemmouche. Selon eux, il s'agit de "pseudo preuves". Les images de surveillance ont déjà été analysées par le passé et aucun lien n'avait pu être établi entre ces dernières et leur client.

Des armes et des photos inédites

Depuis son arrestation, Mehdi Nemmouche nie être l'auteur de l'attentat contre le Musée juif de Bruxelles. Pourtant, lorsqu'il est arrêté, il est en possession de plusieurs sacs qui contiennent des armes à feu. Ce sont ces armes qui ont été utilisées pour tuer Emmanuel et Miriam Riva, Dominique Sabrier et Alexandre Strens.