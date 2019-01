Après six journées de compte rendu des investigations menées depuis l’attentat du 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, place mardi aux questions des parties en présence. Les jurés, les représentants de victimes, le parquet fédéral et les avocats de la défense vont pouvoir solliciter les enquêteurs et les juges d’instruction. " L’enquête est sujette à critique, positive ou négative " a indiqué la présidente de la cour d’assises.